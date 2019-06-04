Москва, 4 июня, 2019, 03:39 — ИА Регнум. Очередной рекорд поставил индекс Мосбиржи на торгах 3 июня, которые завершились ростом показателя на 64,60 пункта.

Fitiss Здание Московской биржи

Так, по итогам торгов, индекс Мосбиржи составил 2 729,93, прибавив 2,42%.

Кроме того, прибавил 2,19% и индекс РТС, который на закрытии состави 1 315,22 (+28,13 пункта).

На торгах выросли акции «Газпрома» (на 9,49%), ГДР «Пятерочки» (на 4,55%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (на 3,20%), а также «Магнит (MCX:MGNT)» (на 2,98%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку в 2619 пунктов.