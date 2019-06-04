Нью-Дели, 4 июня, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолет Ан-32 военно-воздушных сил Индии разбился в западном районе штата Аруначал-Прадеш, 13 человек пропали без вести, сообщает военный портал Live Fist Defence.

Oleg V. Belyakov Самолёт Ан-32 ВВС Индии

Сообщается, что самолет вылетел из города Джорхата в Аруначал-Прадеш, однако спустя 35 минут после взлета пропал с радаров и потерял связь с диспетчерами. По данным портала, поисковая миссия обнаружила останки разбившегося самолета в западном районе Аруначал-Прадеша. На борту самолета находились 13 человек. В настоящее время официально они числятся пропавшими без вести, однако Live Fist Defence сообщает, что все они погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Канаде в провинции Альберта потерпел крушение небольшой самолет. На борту самолета находились три человека. В результате крушения воздушного судна они погибли.