Москва, 4 июня, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Водители, которые часто попадаются с нарушениями правил дорожного движения, могут лишиться возможности пользоваться услугами каршеринговых компаний, сообщил глава управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров в интервью газете «Известия».

Transport.mos.ru Автомобили каршерингового сервиса

По словам Мишурова, такие водители представляют опасность для других участников движения, а также пешеходов, поэтому есть идея отказывать им в каршеринге. Речь идёт не только о российских клиентах каршеринговых компаний, но и об иностранцах.

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — отметил Мишуров.

Комментируя эту инициативу, Виктор Похмелкин, лидер движения «Автомобилисты России», указал на её «подводные камни»:

«Запрет может привести к появлению нелегального рынка — там будут продавать аккаунты других водителей, чтобы сервисом можно было пользоваться тем, кому это запрещено по закону».

Есть, по его мнению, у этого проекта и такой минус как возможность иностранцами обходить запрет.

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