Приозёрск, Казахстан, 4 июня, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Успешный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны проведён ВКС РФ на арендованном Россией полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили 4 июня в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

U.S. Department of Defense Запуск противоракеты

Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил:

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».