Прага, 4 июня, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Пражский городской суд принял решение о выдаче Армении задержанного в Чехии племянника экс-президента страны Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна. Об этом заявила пресс-секретаря суда, передает Tyden.cz.

Репортаж полиции Армении о задержании в Чехии Нарека Саргсяна, скрывавшегося под именем Франклин Гонсалес

«Суд счел возможным провести экстрадицию Нарека Саргсяна в Армению», — подчеркнула она.

Окончательное решение о выдаче племянника экс-президента Армении на родину, согласно чешской законодательной практике, принимает министр юстиции Чехии.

По словам представителя Пражского суда, глава ведомства вряд ли займет иную точку зрения по данному вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саргсян был задержан в Праге в декабре прошлого года сотрудниками Интерпола и чешской полицией. Во время проверки документов он предоставил фальшивый паспорт Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

37-летний Нарек Саргсян — сын экс-депутата Александра Саргсяна и племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Он находится в международном розыске с лета 2018 года. Нарек Саргсян обвиняется в незаконном хранении оружия, незаконном обороте наркотиков.

После смены власти в Армении в мае 2018 года, братья и племянники экс-президента Армении Сержа Саргсяна стали фигурантами уголовных дел. Брат Сержа Саргсяна до сих пор находится в розыске, другой брат находится под подпиской о невыезде.