Белград, 4 июня, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Вашингтона и Брюсселя Белград поддерживать не будет, заявила председатель сербского парламента Майя Гойкович. Это заявление она сделала в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Майя Гойкович

Напомним, Володин провёл ряд встреч в Белграде, где он находился с официальным визитом, и выступил перед депутатами Скупщины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи с Володиным сербский президент Александр Вучич заявил, что его страна благодарна Москве за ту позицию, которая она занимает в отношении Косово — в отличие от Европейского союза и США.