Мурманск, 4 июня, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Три атомные подводные лодки Северного флота России всплыли во льдах Арктики в ходе учений, сообщает пресс-служба СФ.

Минобороны России Подводники Северного флота отработали ледовую подготовку в Арктике

Сообщается, что в отработке задачи принимали участие два ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) К-114 «Тула» и К-407 «Новомосковск» (проект 667БДРМ «Дельфин») в сопровождении многоцелевой атомной подводной лодки К-560 «Северодвинск» (проект 885 «Ясень»).

В ходе учений экипажи крейсеров отработали практические навыки по применению оружия подо льдом. Отмечается, что учения проходили в рамках плановых тренировок подводных сил Северного флота в зимний период обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле два РПКСН Тихоокеанского флота «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль в ходе учений подводных сил флота на полигоне на Камчатке. Экипажи кораблей отработали приемы по проведению контратаки подводных лодок при применении обеими сторонами гидроакустических средств.