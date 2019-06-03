Рим, 28 сентября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Итальянская ассоциация муниципалитетов Anci написала открытое письмо в ответ на национальный план МВД по интеграции мигрантов. Как сообщает Il Messagero, мэры Италии высказались положительно в пользу языковых курсов для мигрантов и уроков по правам, которые они могут иметь в стране проживания.

«Но совсем по-другому представляются вопросы профессиональных курсов и предоставления жилья. Мы хотели бы, чтобы эти льготы распространялись среди всего населения, поскольку существует риск разжигания войны между бедными, последними и предпоследними», — заявил президент ассоциации Anci и мэр города Бари Антонио Декаро.

Поскольку новый план действий по интеграции мигрантов должен быть реализован именно местными органами власти, мэры высказали свои недоумения по поводу программы.

«Наша идея состоит в том, чтобы иметь план, который является всеобъемлющим для населения, для всех тех, кто переживает трудный момент с экономической и социальной точки зрения. На одном уровне должны находиться как итальянцы по происхождению, так и «усыновленные итальянцы». В противном случае существует риск дискриминации», — говорится в заявлении.

Мэр города Прато Маттео Биффони подчеркнул, что мэры не выступают против плана МВД, однако считают необходимым, чтобы преимущества распределялись между всеми категориями населения, особенно теми, кто испытывает экономические и социальные трудности.

Напомним, в понедельник 25 сентября МВД Италии представило первый национальный план по интеграции беженцев. План включает в себя языковые курсы, стипендии для профессионального и высшего образования, изучение конституции Италии и право получения социального жилья.