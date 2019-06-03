Лондон, 3 июня, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Резкое падение цен на нефть из-за торговых войн США «со всем миром» не позволит Саудовской Аравии и странам ОПЕК нарастить добычу нефти, 3 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Падение явно привлекло их внимание и не позволяет увеличить производство», — уверен аналитик Again Capital LLC Джон Килдуфф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 июня нефть марки Brent упала в цене почти до 60 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство будет «делать все возможное» для стабилизации нефтяного рынка.

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