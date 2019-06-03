Эр-Рияд, 3 июня, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Саудовская Аравия «сделает все необходимое» для поддержания цен на нефть, 3 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Мы сделаем все необходимое для поддержания стабильности рынка после июня месяца», — заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия и страны ОПЕК намерены продолжить политику «сокращения запасов» энергоносителей с «повышенных в настоящее время уровней».

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