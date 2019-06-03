Лондон, 3 июня, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают падение — Brent приблизилась к $60 за баррель, 3 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent к настоящему моменту подешевели на $1,27 за баррель (2,05%), до $60,72 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI к настоящему моменту упали в цене на 70 центов (1,31%), до $52,80 за баррель.

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