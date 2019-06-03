Вашингтон, 3 июня, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Американская технологическая корпорация Apple представила новое программное обеспечение для своих гаджетов — iOS 13, watchOS 6 и мобильную платформу для планшетов — iPadOS. Новинки были показаны на конференции для разработчиков WWDC.

(сс) Fernando Coelho Apple

Новая операционная система iOS 13 получила долгожданную тему в тёмных тонах, а также большое количество не очень заметных, но, как утверждают разработчики, важных или приятных нововведений. Анонсировано, что данная операционная система будет работать заметно быстрее. Нововведения коснулись как приложений, которые теперь будут занимать меньше места в памяти, так и обновлений для них.

Тёмный режим iOS 13 получил практически все системные и фирменные приложения Apple, включая клавиатуру. При этом клавиатура поддерживает режим ввода текста свайпом.

Теперь пользователи могут авторизоваться в интернете по Apple ID, что позволит скрывать свой электронный адрес и тем самым обезопасить его от спама. Речь идет о своего рода замене «Войти с Google» или «Войти с Facebook».

Обновления затронули приложения «Фото» и приложение для прослушивания музыки, а также голосовой помощник Siri.