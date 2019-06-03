Хартум, 3 июня, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Объединение пилотов и профессоров Судана заявило о начале забастовки, которая будет продолжена до свержения военного совета страны, сообщает 3 июня объединение профсоюзов Судана на своей странице в Twitter.

Судан

Забастовка объявлена после того, как суданские военные утром 3 июня начали разгонять палаточный лагерь протестующих на площади у комплекса зданий суданского военного ведомства в центре Хартума. По данным СМИ, при этом военные активно применяли огнестрельное оружие.

Суданское политическое объединение «Силы за свободу и перемены» после этой акции заявило о прекращении всех переговоров с военным советом.

«Объединение пилотов Судана — один из столпов профсоюзного движения страны — объявляет всеобщее гражданское неповиновение без исключений для любых авиарейсов», — указано в заявлении объединения пилотов Судана.

«Мы призываем всех профессоров, студентов и всех, кто имеет отношение к сфере образования, выйти на акции протеста и руководить мирными демонстрациями, призывая всех граждан выйти на улицы, перекрыть дороги и мосты баррикадами… и продолжать политическую забастовку и гражданское неповиновение до отстранения от власти военного совета», — сообщается в заявлении профсоюза профессоров.

Напомним, оппозиционный Комитет врачей Судана утверждает, что в ходе разгона палаточного лагеря в Хартуме погибло более 30 человек, а несколько сотен получили различные ранения.

Военные заявляют, что операция была проведена для задержания преступников, скрывающихся среди протестующих.