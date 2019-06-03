Рязань, 3 июня, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Начальник управления ЖКХ Рязани задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В управлении 3 июня проводились следственные действия.

sweetlouise Детская площадка

По информации «МедиаРязань», начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города задержали на 48 часов и доставили в Москву в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

По данным СМИ, дело связано с детской площадкой, о которой шла речь на встрече президента России Владимира Путина с участниками медиафорума ОНФ: тогда рязанская журналистка рассказала, что конкурс на установку площадки проведен, но ее так и нет. Владимир Путин тогда заявил, что глава СКР не упустит «шанса проявить свои профессиональные качества». Тогда СК начал доследственную проверку.

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Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, на следующий день мэрия Рязани отчиталась: площадка никуда не исчезла, оборудование закуплено и даже установлено.

Добавим, что на прошлой неделе стало известно об отставке Сергея Карабасова с должности исполняющего обязанности главы Рязани, которую он занимал с осени 2017 года.

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