Москва, 3 июня, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Сергей Вершинин принял заместителя министра иностранных дел Сирии Аймана Сусана и провёл с ним ряд консультаций по ситуации в стране и в мире, сообщает 3 июня пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По информации пресс-службы, Айман Сусан и Сергей Вершинин обсуждали вопросы возвращения сирийских беженцев и пути политического урегулирования сирийского конфликта.

«Состоялся развёрнутый обмен мнениями по ситуации в Сирии и другим региональным сюжетам, входящим в повестку дня СБ ООН», — указано в сообщении пресс-службы.

В частности, были обсуждены вопросы продолжения борьбы с терроризмом, гуманитарной помощи, и урегулирование конфликта согласно резолюции 2254 Совбеза ООН.