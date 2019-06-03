Париж, 3 июня, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход Британии из Евросоюза больше не надо отодвигать, сообщает 3 июня агентство Bloomberg.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

По утверждению Макрона, выход Британии из ЕС должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты допускать нельзя.

«Я думаю, что было бы большой ошибкой затягивать этот процесс», — цитирует слова Макрона Bloomberg.

Напомним, ранее президент Франции Макрон после заявления британского премьер-министра Терезы Мэй об отставке обратился к властям Британии с призывом прояснить ситуацию с выходом страны из состава Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза.