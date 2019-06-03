Москва, 3 июня, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Компания Volvo Car Russia, являющаяся российским представительством шведского автопроизводителя, запустила в России сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает на официальном сайте компании.

Tony Webster Volvo

Сообщается, что на начальном этапе программы в ней будут участвовать несколько столичных и подмосковных диллеров. Оформить подписку на автомобиль могут граждане России, достигшие 25 лет, которые «успешно пройдут скоринг платежной способности». При этом залог в рамках предоставления данной услуги не потребуется.

Размер ежемесячного платежа за подписку составит 59 500 рубля. Срок использования автомобиля — один год. Первыми автомобилями, которые будут доступны по подписке — это полноприводные кроссоверы Volvo XC60 с бензиновым двигателем. Все автомобили, которые будут участвовать в программе имеют государственные номера и застрахованы по ОСАГО и КАСКО.

В стоимость подписки входит регулярное техническое обслуживание автомобилей, сезонная замена колес и их хранение, а также обработка и автоматические списание штрафов за нарушение правл дорожного движения.