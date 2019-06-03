Бостон, США, 3 июня, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Долгожданный финал Кубка Стэнли находится в самом разгаре, но радует он лишь болельщиков «Бостона», который в этом году будто бы опережает свое время. Тем не менее «Сент-Луис» не сильно отстаёт от своих соперников в общем зачете серии, уступая «мишкам» 2:1.

Lisa Gansky Бостон Брюинз

В последние годы команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» зациклила на себе внимание множества хоккейных болельщиков, журналистов и простых людей благодаря своей фантастической игре в регулярных чемпионатах. Джон Купер воспитал выносливых игроков, способных на протяжении 82 матчей регулярного первенства выдавать положительный результат. Таким образом, «Лайтнинг» одержали рекордные для себя 62 победы и повторили достижение «Детройта» по количеству выигранных матчей за один сезон. Но, как мы помним, в этом розыгрыше плей-офф игрокам «молний» пришлось худо. Кучеров растерял форму и показал себя не с лучшей стороны, получив дисциплинарный штраф, чем сильно подвел команду. Стэмкос вообще потерялся на льду и не был заметен, а Василевскому чуть ли не в одиночку пришлось противостоять всему «Коламбусу». А пока все были увлечены успехами и, наоборот, поражениями «Тампы», «Бостон» продолжал показывать достойный, стабильный хоккей, просто мало кто обращал на это внимание. Как и «Тампа», «Бостон» был и есть среди лучших команд чемпионата, но в отличии от первых он не теряет свою стойкость и моральную непоколебимость. Все годы, пока «молнии» очаровывали болельщиков своим неожиданным взлетом, легендарный «Бостон» держал свою планку. «Мишки» в своем роде «плохиши"-рокеры в коллективе всей лиги. Их дом, «Ти-Ди Гарден», усеян страшными легендами и особой нагнетающей атмосферой. Их друзья-болельщики знамениты ярой поддержкой и всегда готовы замолвить словечко за команду. Их стиль игры отличим на фоне других. Это зрелищные комбинации в сочетании с силовой игрой, что отражает всю сущность самой команды. «Брюинз» всегда славились подбором своих игроков. В этом коллективе люди перевоплощаются, они пропитываются духом клуба. «Бостон Брюинз» является одним из клубов оригинальной шестерки, которая была в фундаменте лиги, что придает им особенный шарм. У них богатая история с сотней великих хоккеистов, и это вызывает непосредственный интерес со стороны болельщиков и самих игроков.

В этом сезоне им удалось доказать, что они находятся в прекрасной форме, и спустя восемь лет они снова идут за заветным трофеем. Смотря на игру, которую они показывают, начинаешь удивляться, как у них всё так дельно балансирует. Коллектив подобран удивительный — и это факт! Капитан — Патрис Бержерон, лучший игрок на вбрасываниях и в своём роде третий защитник. Дэвид Крейчи — чешский ветеран, легенда и пример для подражания перед молодыми Дебраском и Пастрняком. Давид Пастрняк — его действия невозможно предугадать, благодаря отточенному владению шайбой он может отправить в неудел любого защитника планеты. Брэд Маршан — подлый и ненавистный всей лигой форвард, который, помимо своей наглости на льду, знаменит сверхрезультативным хоккеем. Здено Хара — гигантский защитник, перед которым невозможно устоять на ногах. И, конечно же, Туука Раск — вратарь, главный игрок команды, в чьей памяти еще хранится триумф 2011 года. Еще долго можно перечислять имена игроков «Бостона», и все они того заслуживают. У команды есть особенный подход к своему делу. Команда обладает психологией победителей, благодаря которой игроки всегда мотивированы на победу и хорошую игру. С каждым годом коллектив становился всё ближе и ближе друг к другу, сплоченнее. В этом сезоне у команды есть единая цель — взять Кубок Стэнли. Кубок близко, и каждый игрок «Бостона» это понимает, а если это так, то у «Сент-Луиса» нет никаких шансов. Дав им выиграть однажды, ты проиграешь всю серию. Так произошло с «Торонто», «Коламбусом» и «Каролиной». «Бостон» просто-напросто слишком давно нацелился на кубок, в отличие от своих соперников. «Сент-Луис» узнал о своем попадании в финал в самый последний момент, да и по ходу сезона было видно, что у команды другие цели и проблемы. Еще в середине сезона «блюзмены» были одними из последних в лиге, а теперь, после череды еле выигранных серий, они в финале. Конечно же, им будет сложно противостоять «Бостону», который громил любого соперника, стоящего у него на пути к финалу.

Одним словом, «Сент-Луис Блюз» еще не созрели, чтобы на равных играть с самим «Бостоном» в финале плей-офф Кубка Стэнли. В команде слишком много проблем, которые выступают отвлекающим фоном для игроков в ключевом противостоянии сезона