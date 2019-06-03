Ашхабад, 3 июня, 2019, 21:30 — ИА Регнум. В Туркмении госавтоинспекция под различными предлогами отказывает многим местным жительницам в выдаче новых и продлении старых водительских удостоверений, пишет «Азатлык».

StockSnap За рулём

При этом сотрудники правоохранительных органов все чаще стали открыто говорить о том, что женщинам водительские права выдаваться не будут.

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Также в столице Туркмении полицейские проводят массовые рейды, в ходе которых придираются именно к водителям-женщинам и конфискуют у них водительские удостоверения по надуманным предлогам или же вообще без объяснения причин.

Отмечается, что послабления в этом плане существуют только для женщин, работающих в государственных учреждениях, — при наличии у женщин справки с места работы им разрешают водить машину.

Вместе с тем руководство некоторых госучреждений и госпредприятий Туркмении все же рекомендует своим сотрудницам воздерживаться от использования личного автотранспорта.

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