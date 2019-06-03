Кострома, 3 июня, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Представители 30 лечебных учреждений Костромы и Костромской области побывали в соседнем Ярославле и рассказали студентам медуниверситета о преимуществах работы в Костроме.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

Как сообщают в пресс-службе региона, костромские чиновники пытаются сделать работу в костромских больницах и поликлиниках привлекательной для молодых специалистов и опытных медиков.

За последние 6 лет выделено более 250 квартир для врачей, приехавших работать в Костромскую область. Жилье дается с правом последующей приватизации после 10 лет работы. Если у муниципалитета нет жилья, врачам компенсируют найм квартиры или ипотеку в размере 8 тысяч ежемесячно.

В регионе работает федеральная программа «Земский доктор», которая предусматривает выплату 1 млн рублей молодым врачам, приехавшим работать в сельские учреждения. Также два года действует областной закон, по которому 500 тысяч рублей выплачивается узким специалистам поликлиник и стационаров Костромы: неонатологам, кардиологам, неврологам, онкологам, врачам скорой помощи и ряду других.

Молодым специалистам в первый год работы из областного бюджета софинансируется выплата заработной платы до уровня средневрачебной. В настоящий момент для костромского края это 50 тысяч рублей.

За 6 лет работы областной программы привлечения специалистов дефицит медицинских кадров удалось сократить в два раза — с 560 до 280 человек. Процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет возрос с 18% в 2013 году до 29% в 2018 году.