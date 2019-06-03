Лондон, 3 июня, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Картину русского художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» продали на торгах аукционного дома Christie's за £9,3 млн ($11,7 млн). Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Кузьма Петров-Водкин. Натюрморт с сиренью. 1932

Картина Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» стала самой дорогой картиной, проданной на аукционе русского искусства Christie's.

При этом предварительная оценочная стоимость «Натюрморта с сиренью» составляла 1−1,5 млн фунтов стерлингов. Стоит отметить, что в мае 2019 года картину французского импрессиониста Клода Моне «Стога» на аукционе Sotheby's продали за $110 млн.