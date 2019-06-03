Нижний Новгород, 3 июня, 2019, 21:09 — ИА Регнум. 37 проектов некоммерческих организаций (НКО) Нижегородской области получат средства президентского гранта. На реализацию проектов будет выделено 61,416 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

ИА REGNUM Нижний Новгород

В частности, проект будут реализоваться по следующим направлениям — социальное обслуживание, поддержка и защита граждан; сохранение исторической памяти; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов в области культуры и искусства, науки, образования, просвещения; охрана окружающей среды и защита животных.

Нижегородская область занимает третье место в ПФО по количеству победителей конкурса на предоставление президентских грантов, проекты которых направлены на развитие гражданского общества.

Отметим, самый крупный грант получит Нижегородская региональная общественная организация содействия развитию театра «Пиано» на проект проведения в Нижнем Новгороде инклюзивного фестиваля уличных театров с международным участием. Сумма гранта составит 3,465 млн рублей.

Минимальный объем гранта будет выделен Местной религиозной организации «Православный Приход церкви в честь Успения Божией Матери села Большое Болдино Нижегородской области» на проект «Пушкин в песне», который предполагает организацию литературно-музыкальной лекции о перекрестном влиянии и взаимном обогащении русской духовной музыки и классической художественной литературы и будет включен в программу фестиваля Международного фестиваля искусств «Золотое Болдино» в Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С.Пушкина «Болдино». Объем выделяемых средств составит 151,11 тыс. рублей.

Отметим, всего в России грант получат 1644 НКО, общая сумма средств составит 3,3 млрд рублей.