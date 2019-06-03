Большое Село, Ярославская область, 3 июня, 2019, 21:01 — ИА Регнум. В Ярославской области появилась туристический маршрут «Большесельская экологическая тропа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Протяженность первого сегмента маршрута, который проходит по лесам Большесельского муниципального района до Богоявленского озера, составляет более 18 километров, время преодоления — два дня с одной ночевкой. Маршрут могут проходить люди с любым уровнем подготовки. «Экологическая тропа» маркирована, указатели и GPS-трек не дадут заблудиться. Стартовая поляна располагается в березовой роще в 25 километрах от Ярославля .

Yarregion.ru Большесельский район

«Проект пока некоммерческий. Маршрут маркирован и доступен для посещения бесплатно. На данный момент сводили только одну группу. Там сложно заблудиться. Плюс занимаемся маркировкой следующий сегментов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из авторов проекта Дмитрий Яковлев.

Предполагается, что общая длина «экотропы» составит более 150 километров. После полной реализации проекта туристы смогут увидеть природные памятники регионального значения: Кондратовское болото, озеро Дуниловское, исток реки Юхоть и другие.

«Экотуризм — один из трендов, который мы сегодня выделяем. Связан он прежде всего с запросом на природное, натуральное, а также с желанием своеобразного ретрита, перезагрузки от сумасшедшего городского ритма», — сообщила ИА REGNUM директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Помимо «экотропы», туристов в Ярославскую область завлекают лодочным туром в Некоузском районе и «Заповедным лесом» в Рыбинском районе.