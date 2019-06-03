Тель-Авив, Израиль, 5 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Покинувший Россию актёр Семён Трескунов обратился к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой помочь ему с работой. Из его сообщения следует, что он готов практически на любую работу, так как актёрская специальность для него «неактуальна уже два года».

Соцсети Семён Трескунов

«Этот день приближался как мог, дышал в спину, хватал за руки, я вырывался, отбегал, прятался, а он всё настигал и настигал — и вот настиг! Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше», — говорится в посте.

Трескунов перечислил, в чём он, по его словам, достиг «профессионального уровня»: в сценарном деле, копирайтинге, управлении творческими и коммерческими проектами и даже в написании текстов песен. В момент, когда он оставил Россию, Трескунов считался одним из самых многообещающих и востребованных актёров.

Он родился в Москве в 1999 году, попал в кино в возрасте 10 лет и сыграл к 21 году более 70 ролей. Широкая известность пришла с фильмом «Призрак», в котором он сыграл с Фёдором Бондарчуком, а закрепилась с сериалом «Ивановы-Ивановы». В своём посте Трескунов добавил, что не понимает, почему его не хотят снимать, так как он «в политике полный ноль» и единственное, что он старается делать, так это «не притворяться мхом на пеньке».

Как сообщало ИА Регнум в ноябре, бывший российский актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что зарабатывает в Латвии игрой в переходах в составе музыкальной группы cheLovek. По его словам, группа записала мини-альбом и собирается провести концерт. Из России Смольянинов уехал осенью 2022 года и неоднократно осуждал российскую политику и специальную военную операцию.

Коллега Смольянинова, актёр Дмитрий Назаров, также выступивший против политики российского руководства и уехавший из страны, написал стихотворение «на злобу дня», в котором написал о «сохнущей в темнице» душе и «грузе», который невозможно снять «покаяньем, раскаяньем, даже болью стыда». Актёр обратился к тем, кто «находит оправдание» происходящим в России и на Украине событиям.