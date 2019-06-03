Москва, 3 июня, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Будущее Украины кажется весьма сомнительным, заявил 3 июня украинский политик и общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его мнению, ситуация в стране со сменой президента усугубляется всё более нарастающим внутренним противостоянием.

«Говорить о каком-то будущем сегодня не приходится. Получается ужасная ситуация: за две недели пребывания у власти [президента Украины Владимира Зеленского] в Горловке 70-летняя женщина пострадала, пятилетний ребёнок пострадал. Их кровь уже на руках Зеленского», — сказал Кот.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента Украины поддерживает введение санкций в отношении Российской Федерации.