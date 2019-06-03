Нижний Новгород, 3 июня, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) расследует причины аварии, произошедшей на опасном производственном объекте ГосНИИ «Кристалл». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Government-nnov.ru Взрыв в Дзержинске

По данным управления, в результате взрывов пострадали девять сотрудников ГосНИИ «Кристалл», 13 сотрудников «Завода имени Свердлова» и трое сотрудников охранного предприятия.

В настоящее время доступ на территорию предприятия ограничен.

«Точная информация о последствиях аварии будет сообщена дополнительно», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Также расследованием причин взрывов занимается специальная комиссия АО «Спецхимия».

Ранее сообщалось, что гендиректора ГосНИИ «Кристалл» 31 мая отстранили от занимаемой должности за систематические нарушения норм промышленной безопасности.