Ярославль, 3 июня, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» произвели обмен игроками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ярославского клуба. В Ярославль возвращается защитник Михаил Сидоров. В Казани будет играть форвард МХК «Локо» Данил Гизатуллин, также «Ак Барс» получил права на нападающего шведского «Ферьестада» Микаэля Викстранда.

Сайт ХК «Локомотив» Михаил Сидоров

Михаил Сидоров коренной ярославец, в этом месяце ему исполнится 23 года. За «Ак Барс» защитник провел 132 матча в Континентальной хоккейной лиге, забив 2 гола и набрав 15 очков. В сезоне 2017/2018 годов стал обладателем Кубка Гагарина. Данил Гизатулин в официальных играх форвард за основную команду «Локомотива» не играл, вместе с молодежной командой «Локо» он выиграл Кубок Харламова 2017/2018 годов, в минувшем сезоне большую часть матчей пропустил из-за травмы.

Интересно, что клубы, по сути, провели обратный обмен. Перед сезоном 2015/2016 годов «Локомотив» отдал в «Ак Барс» братьев Сидоровых, получив взамен воспитанника казанского клуба Данила Гизатуллина.