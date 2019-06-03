Липецк, 3 июня, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 3 июня вручил награды лучшим добровольным пожарным региона. За организацию и активное содействие в развитии добровольной пожарной охраны почетные грамоты получили добровольцы из Данковского, Усманского и Лебедянского районов.

Admlip.ru Игорь Артамонов вручил награды лучшим добровольным пожарным региона

«Добровольные команды оказывают неоценимую помощь при тушении пожаров, особенно в сельской местности. Нередко пожарные-добровольцы первыми прибывают к месту возгорания, тушат огонь и спасают людей и их имущество. Спасибо каждому из вас за самоотверженность, за то, что помогаете и бережете людей», — заявил Игорь Артамонов.

Липецкие добровольцы получили президентский грант — 1,5 млн рублей. Средства потратили на экипировку для тушения пожаров.

В Липецкой области создано семь общественных объединений, в состав которых входят 349 подразделений добровольной пожарной охраны, численность которых составляет 8333 человека и 46 единиц техники. Добровольные пожарные дружины созданы в 126 сельских поселениях, двух городских округах, на 85 объектах экономики и в 35 образовательных учреждениях. С начала 2019 года силами подразделений добровольной пожарной охраны самостоятельно потушено три пожара. Также добровольцы в качестве дополнительных сил привлекались к тушению ещё 420 пожаров.