Ашхабад, 3 июня, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Официальный представитель Guinness World Records Шейда Субаши-Гемиджи поздравила президента Гурбангулы Бердымухамедова с очередным мировым рекордом, установленным в Туркмении, — самым продолжительным велосипедным парадом по одной линии, пишет «Туркменистан сегодня».

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Участие в рекордном велопараде приняли 2019 человек. Как отмечает госиздание, количество участников было подобрано для соответствия текущему 2019 году, девизом которого в республике объявлен лозунг «Туркмения — Родина процветания».

Туркменистанцам удалось побить рекорд в этой же категории, установленный 3 марта 2019 года в Индии.

Отмечается, что ранее Туркмения также смогла попасть в Книгу рекордов Гиннесса благодаря нескольким объектам олимпийского города в туркменской столице: изображению ахалтекинского скакуна на Олимпийском стадионе и Водноспортивному комплексу с самым большим в мире крытым плавательным бассейном.

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