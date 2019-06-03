Нижний Новгород, 3 июня, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «СТЭП» в рамках проекта «Школа маленьких плюсиков» планировал поездку с ВИЧ-положительными детьми в спортивную деревню «Новинки». Однако турбаза отказалась размещать 50 детей с ВИЧ-инфекцией, сообщает «КП-Нижний Новгород».

По словам администратора деревни, за поездку был внесен аванс, но какие именно люди поедут — было неизвестно. Только позднее выяснилось, что приедут особенные дети.

«Донесли эту информацию до коллектива, потому что мы не имеем права умалчивать о таком. У всех сразу разные мысли, защитная реакция. Люди пошли к руководству и заявили, что просто не выйдут на работу. Хотя все знают, какими путями передается ВИЧ», — рассказала она.

Также представитель турбазы добавила, что глава фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева, услышав информацию об отказе коллектива работать с зараженными детьми, сказала, что заберет аванс, так она и сделала. Собеседница агентства уточнила, что подопечные фонда «СТЭП» уже неоднократно приезжали в спортивную деревню, но отдыхали только в течение дня.

«У нас штат оказался не готов к таким людям. Наверное, у них какие-то свои принципы: обработка посуды и так далее. Хотя, повторюсь, все мы понимаем, как передается ВИЧ. Но у всех семьи, дети. На подсознании имеют какой-то страх», — предположила представитель турбазы.

О ситуации стало известно в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. 5 июня в ведомстве пройдет совещание с главой благотворительного фонда «СТЭП», представителями спортивной деревни и уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области.

В то же время детский омбудсмен региона Маргарита Ушакова отметила, что руководство заведения может отказаться обслуживать кого угодно. Между тем она считает, что инцидент стоит рассматривать не с правовой, а морально-этической точки зрения, и аргументация сотрудников турбазы совершенно недопустима, их позицию она назвала «невежественной».

"Необходима более активная разъяснительная работа», — считает Ушакова.

Час назад на своей официальной странице в социальной сети спортивная деревня «Новинки» опровергла отказ в размещении ВИЧ-положительных детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В сообщении говорится, что для трехдневного размещения детей с ВИЧ-положительным статусом персоналу турбазы нужен просто дополнительный инструктаж.

«Мы попросили провести инструктаж с нашими сотрудниками, (да, некоторые у нас новенькие, и у них были определённые сомнения) всего-навсего. На нашу просьбу никак не отреагировали, просто приехал человек и забрал аванс, не сказав ничего», — сообщает руководство деревни.

Кроме того, руководители развлекательного учреждения напомнили, что фонд неоднократно привозил и размещал детей, только сроки проживания были установлены до суток. В подтверждение этой информации опубликована фотография благодарственного письма спортивной деревне «Новинки» от фонда «СТЭП» за участие в акции «Ты не одинок» и «за пропаганду толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Новосибирской области неизвестный рассказал знакомым приёмных родителей мальчика о наличии у ребёнка ВИЧ-инфекции. Из-за диагноза ребёнка отказывались брать в школу, а его приёмной матери незнакомые люди советовали уехать из города.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»).