Екатеринбург, 3 июня, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение Екатеринбург — Магадан стартует 3 июня. Организация нового авиарейса — это важная веха в реализации договоренностей, достигнутых между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым по развитию межрегиональных связей. Новый рейс станет и очередным шагом в выполнении установок президента России Владимира Путина по развитию прямого сообщения между регионами.

Uralairlines.ru Самолет компании «Уральские авиалинии»

Напомним, Евгений Куйвашев и Сергей Носов летом 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, культурной и других сферах. Для продолжения диалога губернатор Свердловской области во главе делегации Среднего Урала совершил в августе 2018 года рабочий визит в Магадан, где были намечены конкретные планы по расширению сотрудничества. В числе прочих инициатив обсуждалась возможность организации прямого авиасообщения между субъектами РФ.

Новый рейс из Екатеринбурга в Магадан будет выполняться компанией «Уральские авиалинии» раз в неделю по понедельникам в 18:50 по местному времени. Самолет сделает промежуточную посадку в Якутске. Рейс вошел в федеральную программу субсидирования. Благодаря этому минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 7 722 рубля.

Отметим, аэропорт Екатеринбурга — «Кольцово» — сегодня является одним из лидеров по количеству внутренних региональных маршрутов. Он соединён маршрутной сетью с 43 городами России.