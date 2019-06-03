Киев, 3 июня, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Украины Владимира ЗеленскогоЮлия Мендель заявила, что ранее находилась в лагере журналистов, которых в стране называли «агентами Кремля».

Скриншот страницы социальной сети Facebook Владимир Зеленский и Юлия Мендель

Об этом она заявила на брифинге сегодня, 3 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я тоже была агентом Кремля» на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли «агентом Кремля», — сказала Мендель, дав понять, что речь идет о действиях режима Петра Порошенко.

Отметим, что Зеленский ранее сегодня подписал указ о назначении Юлии Мендель своим пресс-секретарем. Согласно открытым источникам, ранее 32-летняя Мендель работала на телеканалах «112 Украина» и «Интер», имеющих на Украине условно пророссийскую и антимайданную ориентацию Также она была координатором по вопросам медиапредставительства Всемирного банка на Украине и сотрудничала с изданием The New York Times (в частности, наибольший резонанс вызвала статья «В Украине коррупция сейчас подрывает военную сферу», опубликованная зимой прошлого года).

«Быть отобранной из 4 тыс. кандидатов — это большое достижение. Однако это еще и большая честь и ответственность — быть пресс-секретарем президента Украины. Мы будем как можно более открытыми!» — заявила она сразу после назначения.