Африканский союз требует расследовать насилие против демонстрантов в Судане
Аддис-Абеба, 3 июня, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Африканский союз выступил с осуждением насилия в Судане и потребовал немедленного расследования разгона лагеря протестующих в Хартуме, 3 июня передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Судан
Ранее с требованием о прекращении насилия в Судане уже выступили ООН, Европейский союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия.
Как сообщало ИА REGNUM, число жертв разгона лагеря протестующих в Хартуме 3 июня составило 13 человек, не менее 116 человек получили ранения.
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