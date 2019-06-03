Мехико, 3 июня, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительству удастся убедить президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на мексиканские товары из-за нелегальной миграции, 3 июня передает агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». Реж. Джо Менендес. 2007. США Мексиканцы в США

Представители Мексики, которые уже находятся в Вашингтоне для «прояснения ситуации» с угрозой тарифов, предупредили о негативных последствиях введения «антимигрантских» пошлин.

Министр иностранных Марсело Эбрард назвал возможные пошлины «разрушительными», и отметил, что они никак не остановят поток мигрантов из Центральной Америки.

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