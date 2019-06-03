Москва, 3 июня, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Столичный бизнес-омбудсмен представит правовой стандарт по защите бизнеса мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Речь идёт о наборе рекомендаций для сотрудников госструктур по взаимодействию с представителями бизнес-сообщества.

«Мы сейчас его прорабатываем и готовы предложить мэру Москвы этой осенью», — заявила Татьяна Минеева.

Как пояснила омбудсмен, в так называемый «стандарт» войдёт обязательное наличие советов по защите бизнеса при каждой префектуре административных округов города, а также общественных приемных, где будут находиться представители правоохранительных сил.

Для каждого городского префекта внедрят оценочные показатели по защите бизнеса. Также планируется открытие горячих линий и еженедельных консультаций для повышения правовой грамотности предпринимателей.

«Таким образом, каждый предприниматель сможет снизить административное давление на бизнес», — заявила Минеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили об увеличении числа уголовных дел, возбуждаемых по предпринимательским статьям.