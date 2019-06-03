Мэру Москвы представят «стандарт» по защите бизнеса
Москва, 3 июня, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Столичный бизнес-омбудсмен представит правовой стандарт по защите бизнеса мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о наборе рекомендаций для сотрудников госструктур по взаимодействию с представителями бизнес-сообщества.
«Мы сейчас его прорабатываем и готовы предложить мэру Москвы этой осенью», — заявила Татьяна Минеева.
Как пояснила омбудсмен, в так называемый «стандарт» войдёт обязательное наличие советов по защите бизнеса при каждой префектуре административных округов города, а также общественных приемных, где будут находиться представители правоохранительных сил.
Для каждого городского префекта внедрят оценочные показатели по защите бизнеса. Также планируется открытие горячих линий и еженедельных консультаций для повышения правовой грамотности предпринимателей.
«Таким образом, каждый предприниматель сможет снизить административное давление на бизнес», — заявила Минеева.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили об увеличении числа уголовных дел, возбуждаемых по предпринимательским статьям.