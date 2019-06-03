Ярославль, 3 июня, 2019, 17:48 — ИА Регнум. На центральных улицах Ярославля начата замена тротуарной плитки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Работы на данный момент ведутся на улице Советская. Замена начата в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту улично-дорожной сети.

Замена плитки на улице Советская

«Согласно разделу №13 «Ремонт тротуаров из плитки с заменой основания» муниципального контракта МК 3-ЭА-19, заключенному с ООО «ЯПСК» по проведению ямочного ремонта на улично-дорожной сети города Ярославля, начались восстановительные работы на тротуарах города. Всего по контракту предусмотрено 40 000 квадратов», — рассказали ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Подрядчиком работ выступает ООО «Ярославская проектно-строительная компания» (ЯПСК). Как ранее сообщал ИА REGNUM в мэрии Ярославля недовольны сроками проведения ямочного ремонта улично-дорожной сети, который проводится по тому же муниципальному контракту. Подрядчику предложено завершить работы на основных магистралях к 5 июня. Называются, в частности, Октябрьский мост, Суринский путепровод, улица Красноборская. Однако, в самом муниципальном контракте сроком окончания всех работ определяется 31 июля 2019 года.