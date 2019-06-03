Ставрополь, 3 июня, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Участниками III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который пройдет с 4 по 9 июня в Ставрополе, станут 2,5 тысячи человек из 23 стран. Из них 1,5 участников — победители XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» — одного из проектов АНО «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба фестиваля «Студенческая весна» Пресс-конференция международного фестиваля «Студенческая весна»

«Участниками фестиваля станут 2,5 тысячи человек из 23 стран БРИКС и ШОС. Из них 1,5 тысячи — победители фестиваля «Российская студенческая весна» этого года.

«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», безусловно, станет эффективной информационной площадкой для укрепления добрососедских отношений, развития культурных и общественно-политических связей между странами БРИКС и ШОС», — сообщил председатель «Российского союза молодежи» Павел Красноруцкий на пресс-конференции в «Интерфакс», посвященной итогам фестиваля «Российская студенческая весна-2019».

На международный фестиваль приедут делегации из России, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала, Индии, Ирана, Пакистана, Монголии, Беларуси, а также Турции и Шри-Ланки.

По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислава Даванкова, «помощь в организации мероприятий фестиваля, в частности, церемонии открытия, будут оказывать более 4 тысяч культурных волонтеров».

«Это и творческие коллективы и исполнители Ставропольского края, тысячный детский хор, студенты вузов и колледжей края, а также порядка 600 кураторов, медиа-волонтеров, волонтеров-переводчиков», — уточнил Владислав Даванков.

Фестиваль будет приурочен к открытию года председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2019—2020 годах и станет крупнейшим международным молодежным мероприятием на территории России в 2019 году.

Экспертами, модераторами и почетными гостями фестиваля станут не менее 100 известных политиков, журналистов, мировых звезд эстрады, российских видных общественных деятелей, а также официальных лиц иностранных государств.

Особое внимание на фестивале будет уделено творческой конкурсной программе, которая представлена сразу тремя проектами: Международным музыкальным проектом «Универвидение стран БРИКС и ШОС», Международным творческим проектам «Арт-холл» и XXVIII Международным конкурсом красоты и таланта «Королева Студенчества».

«Важно отметить, что Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» во-второй раз проходит под эгидой ЮНЕСКО и вошёл в официальный план председательства Бразилии в БРИКС в 2019 году», — добавил Владислав Даванков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» проходил в Перми с 14 по 19 мая. С 2019 года он входит в платформу «Россия — страна возможностей».

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Марины Боровской, «творческая самореализация очень хорошо вписывается в образовательный процесс».

«Это прекрасная возможность продемонстрировать свои таланты, но и проверить свои компетенции в целом спектре направлений: лидерские качества, коммуникативные навыки, организаторские способности, а также обрести веру в себя. Кроме того, современная система образования дает возможность студентам выстраивать свою индивидуальную траекторию обучения с задействованием разнообразных форм и образовательных ресурсов. И об этом молодые люди должны знать», — сообщила Марина Боровская.

Отличительной особенностью фестиваля в 2019 году стал выход в онлайн. Всего было организовано 28 трансляций.

«Раньше этого не было. Общее число зрителей всех этапов проекта составило почти 6,5 миллионов человек, а наибольшим интересом пользовались мероприятия национального финала фестиваля, который проходил в Перми. Трансляции с фестивальных площадок в группе «Студвесны» в «ВКонтакте», которая стала официальной соцсетью фестиваля, собрали почти 4 миллиона просмотров. Самой масштабной стала трансляция Гала-концерта пермского фестиваля — она набрала более 1,5 миллионов просмотров. Общее число зрителей трансляций до старта национального финала составило почти 2,5 миллиона человек», — сказал Владислав Даванков.

По итогам 75 региональных фестивалей в финал вышли 3000 участников, которые представили свои творческие работы в 7 направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

По словам Павла Красноруцкого, «в целом участниками фестиваля в Перми, включая конкурсантов, волонтёров и организаторов, стали 3529 человек, всего в конкурсной программе было заявлено 1000 творческих номер и работ».

Рекорд установило новое мобильное приложение, специально разработанное для Студенческой весны. За первые 8 часов оно вошло в ТОП-10 бесплатных приложений для Android.

В состав жюри в этом году вошли известные режиссеры, актеры, музыканты, танцоры, журналисты и общественные деятели.

«Я была поражена оригинальностью песен и авторскими материалами конкурсантов! Уровень был очень высокий и мы оценивали этот конкурс как профессиональный. Была удивлена уровнем подготовки номеров, мои ожидания были менее высокие, чем показали себя участники. Я рассматриваю конкурсантов не всегда с точки зрения вокальных данных, в отношении музыки и шоу-бизнеса — всегда должно пройти какое-то время, должен наработаться опыт таланта и имиджа» — поделилась впечатлениями член жюри фестиваля «Российская студенческая весна», обладательница Grammy, номинант премии МУЗ-ТВ-2019 Polina.

Фестиваль «Российская студенческая весна» является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества. Первая «Российская студенческая весна» прошла в России в 1993 году. В 2019 году фестиваль вошел в платформу «Россия — страна возможностей» и стал ее первым творческим проектом.

В состав жюри в 2019 году вошли обладательница премии Grammy певица Polina; артист балета, обладатель двух высших театральных наград России «Золотая маска» Владимир Варнава; главный режиссёр Театра «Русская песня» Максим Лахно; российская актриса театра и кино Анастасия Панина; ведущая «Первого канала» Дильбар Файзиева; чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Сборная Камызякского края по КВНу» Денис Дорохов, главный режиссёр Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Евгений Шевцов и другие, не менее известные члены жюри.

Учредителями фестиваля в 2019 году выступили Правительство Пермского края и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Фестиваль проводился при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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