Санкт-Петербург, 3 июня, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Мужчина на квадроцикле, взявший пассажиром ребенка, погиб в ДТП 3 июня на севере Петербурга. Ребенок выжил, но получил травму. В дорожной полиции Петербурга и Ленобласти сообщают, что количество аварий с участием мотовездеходов (квадроциклов) в текущем году резко возросло, как и число жертв таких ДТП.

rihaij Квадроцикл

Очередная смертельная авария произошла в понедельник около 14:50 мск в Выборгском районе Петербурга, в Осиновой Роще, на Вокзальном шоссе у дома 31. Гражданин Украины, 1969 года рождения, управляя мотовездеходом Suzuki, двигался в сторону станции Левашово с пассажиром, ребенком 12 лет. По неизвестной причине водитель совершил наезд на препятствие с последующим падением в канаву.

От полученных травм мужчина скончался на месте, а находившийся с ним ребенок получил перелом правой руки. Как отмечают в УГИБДД, транспортное средство было без государственных регистрационных знаков, а на водителе не было шлема. По факту происшествия проводится проверка.

С 1 мая 2019 года в Петербурге и Ленобласти зафиксировано 8 дорожных аварий с участием квадроциклов, что на 6 больше, чем за тот же период 2018 года. В этих ДТП 4 человека погибли (в прошлом году в те же сроки жертв не было) и 7 человек получили ранения (на 5 больше, чем год назад за тот же период). Среди пострадавших в этом году — трое несовершеннолетних.

«Чаще всего водители таких транспортных средств управляют ими, не имея соответствующего права управления и не регистрируя квадроциклы в установленном порядке», — отмечают в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что вечером 2 июня в Киришском районе Ленобласти мужчина, также 1969 года рождения, управляя квадроциклом без государственных регистрационных знаков, совершил опрокидывание и скончался на месте.