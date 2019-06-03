Киев, 3 июня, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк одобрили проект закона о наказании за незаконное обогащение, который разработала администрация президента Украины (АПУ). Об этом 3 июня заявил на брифинге в администрации президента Украины представитель главы украинского государства в парламенте Руслан Стефанчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Проект, который разрабатывался администрацией президента, получил одобрение у МВФ и Мирового банка», — заверил Стефанчук.

Он сообщил, что президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение поддадут на рассмотрение парламента сегодня или завтра.

«Он будет или сегодня, или завтра внесен в Верховную раду. Этот законопроект намного шире чем те, которые нарабатывались. Он не ограничивается только криминальной ответственностью. Туда включена гражданско-правовая ответственность, потому что это комплексный законопроект. Есть вопросы по внесению отдельных законов, которые касаются судоустройства. Мы нарабатываем комплексный законопроект, который, надеюсь, сегодня будет выписан… В этом контексте я очень надеюсь на сотрудничество с комитетом, я очень надеюсь на сотрудничество с Верховной Радой», — сказал Стефанчук.

При этом он пожаловался на нежелание этого состава парламента работать.

«Менее чем за 10 дней мы выдали 10 законопроектов. У меня вопрос: «Кто из нас Верховная рада?»… Остались: незаконно обогащение, снятие неприкосновенности, остался вопрос Избирательного кодекса, остался вопрос принятия закона об импичменте президента и, если у вас хватит сил, давайте сделаем ВСК (закон о временных следственных комиссиях Верховной рад). Давайте сделаем это и с чистой душой пойдем на выборы», — призвал Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368−2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение для чиновников и депутатов. Норму УК оспорили 59 депутатов Рады, из них, 34 представителя коалиции, депутаты группы «Партия Возрождение», «Воли народа», Радикальной партии и Оппоблока.

Таким образом, КСУ признал, что статья 368−2 (о незаконном обогащении) якобы нарушает презумпцию невиновности чиновников и депутатов. Любое их имущество, которое они не могли объяснить, автоматически становилось незаконным. Именно это не нравилось подписантам обращения в суд. Статья также обязывала госслужащих подавать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его могли/должны были привлечь к уголовной ответственности.