Москва, 3 июня, 2019, 16:49 — ИА Регнум. 1 июня в День защиты детей студенческая благотворительная организация «Открой глаза» НИУ «Высшей школы экономики» провела благотворительный инклюзивный образовательный фестиваль «Волшебный мир». Студенты вуза уже более 10 лет оказывают системную помощь особым детям, разрабатывают и проводят образовательные и развлекательные программы в детских домах.

Фото предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ Благотворительный инклюзивный образовательный фестиваль «Волшебный мир»

В саду им. Н. Э. Баумана было организовано 12 образовательных и развлекательных площадок. Основная цель фестиваля — помочь детям с особенностями развития полноценно интегрироваться в активную жизнь общества, найти друзей, а также привлечь внимание общественности к вопросу развития инклюзивного образования в стране.

В рамках фестиваля проректор ВШЭ Валерия Касамара выступила с лекцией для родителей на темы детской и подростковой психологии, взаимоотношений в семье, проблем воспитания и принятия. По ее словам, нынешнее поколение — так называемое поколение «хочу — не хочу» — мыслит другими категориями, нежели все предыдущие, и информацию им надо доносить, попутно объясняя и доказывая, почему именно это интересно и стоит этим заниматься.

Еще одна из существующих проблем — поколение тех, кто сейчас воспитывает подростков, выросло в обстановке дефицита и стремилось дать своим детям всё, что могли себе позволить. В результате у последних пропадает мотивация чего-то желать и добиваться — у них и так все есть, их желания всю жизнь не то что удовлетворялись, а даже предвосхищались.

«А у ребенка должна быть свобода выбора, и задача родителя — показать это. Так у маленького человека появляется ощущение, что он взрослый, самостоятельный человек, ответственный за свои решения», — отметила Касамара. При этом, подчеркнула она, не надо давать детям всё, что попросят; ребенок должен чего-то захотеть и ждать, так он получит радость от осуществления мечты, яркую эмоцию, а это — психологическое здоровье.

В заключение слушатели задали вопросы, например, как мотивировать взрослых детей жить самостоятельно, что делать в ситуации созависимости, как интегрировать в социум ребенка, не похожего на большинство. Также Касамара пообщалась с детьми в рамках программы «сто вопросов взрослому», ответив на широкий круг вопросов, начиная от того, чем отличается взрослый от ребенка, и заканчивая — чем занимается проректор.