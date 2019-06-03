Москва, 3 июня, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Погода в мае 2019 года в Москве стала одной из самых тёплых в истории наблюдений, сообщает 3 июня портал «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Столичная станция ВДНХ зафиксировала среднюю температуру в течение месяца на уровне 16,3 градуса. Самым жарким днём стало 29 мая, температура достигла 29,4 градуса. На станции Балчуг отметка была ещё выше — 30,5°C.

«По температуре последний месяц весны оказался в числе восьми самых тёплых», — говорится в информации.

Самая высокая майская температура в Москве наблюдалась в 1987 году — в среднем 17,2 градуса.

Осадков в мае 2019 года выпало выше нормы — 108%, по данным станции ВДНХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидается 30-градусная жара.