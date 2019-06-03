Тюмень, 3 июня, 2019, 16:23 — ИА Регнум. К тюменскому заводу АО «Антипинский НПЗ» (АНПЗ) предъявила иск московская компания ООО «Инвестнефтетрейд» на 2,3 млрд рублей. Исковое заявление принято к рассмотрению 31 мая 2019 года Арбитражным судом Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

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Тем временем по иску трейдингового подразделения Внешторгбанка — VTB Commodities trading — Высокий суд Англии и Уэльса заморозил активы АНПЗ на сумму 225 миллионов евро по всему миру в связи с непоставкой ответчиком предоплаченных нефтепродуктов по договорам, заключенным в 2018—2019 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Тюменской области ранее зарегистрировал иск Антипинского НПЗ о собственной несостоятельности, невозможности платить по долгам и текущим кредитам. Общая сумма долгов предприятия составляет 346,4 млрд рублей.

В счёт долга Сбербанк России взял у владельцев завода 80% акций. По сообщению газеты «Коммерсант», азербайджанская фирма SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие ООО «Сокар Энергоресурс» для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ. У азербайджанской стороны в предприятии будет весомая доля — 60%, остальное — у структуры Сбербанка ООО «СБК Комплект».

ООО «Инвестнефтетрейд» — торговая компания в области поставки нефти и нефтепродуктов.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод в Тюмени. Предприятие владеет тремя месторождениями нефти в Оренбургской области.