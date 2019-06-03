Москва, 3 июня, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование автобусных перевозок, внесло в Госдуму заксобрание Башкирии и депутат Павел Качкаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Строев Владимир Фролович. Автобус

Предлагается поменять порядок выдачи карты маршрута регулярных перевозок (КМРП), при отсутствии которой транспортные средства лишаются законных оснований выходить на маршрут. Предполагается прописать обязательное внесение в бланк КМРП сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства.

Авторы не скрывают: мера в перспективе позволит сформировать единый реестр автотранспортных средств, задействованных в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров на конкретных городских маршрутах.

Делается это для эффективного выявления и последующего привлечения недобросовестных перевозчиков к административной ответственности, в том числе в ходе фото-, видеофиксации за выезд на выделенную полосу движения общественного транспорта, отмечают авторы.