Новосибирск, 3 июня, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Новосибирск оказался в числе трёх победителей в номинации «Лучший торговый город» конкурса «Торговля России», итоги которого подвели в министерстве промышленности и торговли России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Обнинск также стал победителем конкурса «Торговля России 2019» в номинации «Лучший торговый город»

Помимо Новосибирска, среди победителей в номинации «Лучший торговый город» Калининград (Калининградская область) и Обнинск (Калужская область).

Новосибирские предприятия есть среди победителей и в других номинациях. Например, контейнер Primetime компании ООО «Праймтайм» стал победителем в номинации «Лучший нестационарный торговый объект». «Лучшим мобильным торговым объектом» из Новосибирска признан «Дядя Денер», а «Лучшим магазином» — «Булочная» ИП Дадыко Д.А. из р.п. Линево.

Всего в конкурсе участвовало 823 конкурсанта по номинациям: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фастфуда».

Регион не впервые занимает лидирующие позиции.

«Год назад универсальную ярмарку в Искитимском районе признали лучшей в Российской Федерации, — заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — И в этот раз особо приятно видеть наши организации и город Новосибирск среди победителей других номинаций».

Как отметили ИА REGNUM в региональном правительстве, в области действует государственная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». Предпринимателям оказывается поддержка в виде займов «Фонда микрофинансирования» и «Фонда развития малого и среднего предпринимательства».

За пять месяцев 2019 года по линиям фондов 98 торговых организаций получили более 368 млн рублей.

Отметим, что согласно данным с инвестиционного портала региона, Новосибирская область стабильно занимает второе место по обороту розничной торговли среди регионов Сибири. По объёмам оборота общественного питания в сравнении с другими регионами страны регион за период 2005—2017 годов поднялся с 23 на 14 место.