Чебоксары, 4 июня, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Арбитражный суд Чувашии дал ход резонансному делу, связанному с поставкой оборудования для республиканского Центра ядерной медицины. Судебные разбирательства о взыскании с поставщика «Юсар+» около 150 млн бюджетных рублей назначены на 25 июня 2019 года. Между тем, по неофициальным данным, за поставщика, который не выполнил свои обязательства, перед главой Чуваши Михаил Игнатьевым вступились его влиятельные партнёры в лице государственной корпорации, попросив на 60 дней пролонгировать срок действия договора в части возврата финансовых средств и закрепить это решением правительства. Наблюдатели отмечают, что по закону это было бы нарушением, но при этом власти фактически удовлетворили просьбу другими методами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арбитражный суд Чувашской Республики

30 мая Арбитражный суд Чувашии вынес определение о назначении к судебному производству дела по иску автономного учреждения «Республиканский клинический онкологический диспансер» к обществу «Юсар+». Речь идёт о поставке комплекса медицинского оборудования в модульном исполнении для «Центра ядерной медицины» в Чувашии. Договор был заключён по итогам открытого аукциона 16 февраля 2018 года, цена составила 695 984 258 рублей 34 копейки. Данные средства были предусмотрены в республиканском бюджете.

«Во исполнение договора истцом 26.02.2018 за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики произведен авансовый платеж в размере 208 795 277 руб. 50 коп. 19.12.2018 истцом и ответчиком заключено соглашение о расторжении договора №1 от 16.02.2018, ответчиком возвращена сумма авансового платежа в размере 64 540 730 руб. 26 коп., оставшаяся сумма невозвращенного аванса — 144 254 547 руб. 24 коп.», — говорится в сообщении.

Онкодиспансер требует взыскать с поставщика 149 268 020,04 рублей, включая проценты за пользование чужими средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закупка была пресечена в 2018 году в результате прокурорского вмешательства: по данным надзорного ведомства, поставленное оборудование не прошло государственную регистрацию в установленном порядке в Росздравнадзоре. В январе 2019 года в прокуратуре отмечали, что в республиканский бюджет возвращено 63 млн рублей от суммы уплаченного аванса и 5,75 млн рублей суммы неустойки. Оставшуюся сумму аванса поставщик в соответствии с условиями соглашения о расторжении государственного контракта обязан был вернуть до 21 марта 2019 года.

Несмотря на то, что средства не были возвращены к указанному сроку, в суд пострадавшая сторона обратилась через месяц: исковое заявление зарегистрировано 24 апреля 2019 года.

«Это промедление может быть умышленным и, возможно, связано с письмом на имя главы Чувашии Михаила Игнатьева от 20 марта 2019 года, согласно которому якобы одна из государственных корпораций, являющаяся партнёром «Юсар+» в реализации проектов в области здравоохранения, просит «о пролонгации срока действия договора в части возврата финансовых средств на 60 календарных дней на ближайшем координационном совещании Кабинета министров Чувашской Республики». И данная госкорпорация также «подтверждает намерение партнёра исполнить принятые на себя обязательства».

Даже если договор не был пролонгирован, что было бы, на мой взгляд, нарушением закона, то фактически республика сполна удовлетворила просьбу в части отсрочки: с учётом регистрации иска 24 апреля и назначения первого заседания на 25 июня — три месяца форы», — говорит член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов.

По его словам, «самое страшное» для поставщика — это попадание в список недобросовестных поставщиков. Компания, судя по их сайту, поставляет медицинское оборудование в десятки городов страны.