Москва, 3 июня, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно распоряжению, получатели грантов были отобраны по итогам конкурса, проведенного в 2018 году. Это проекты в музейном и библиотечном делах, в хореографическом, музыкальном, изобразительном искусствах, кинематографии. Приоритетные критерии, которыми руководствуются эксперты при рассмотрении проектов — актуальность, общенациональная значимость, инновационный характер, перспектива и результаты реализации проекта.

Максимальный размер гранта — 1 миллион рублей.