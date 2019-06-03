Всеволожск, Ленинградская область, 3 июня, 2019, 15:45 — ИА Регнум. На прекращающем свою работу автомобильном заводе Ford во Всеволожском районе Ленинградской области на минувшей неделе собрали последний автомобиль марки Mondeo.

Fordsollers.com Завод Ford во Всеволожске

Последний автомобиль семейства Focus, который все годы существования предприятия являлся для него основной моделью, сойдет с конвейера 13 или 14 июня, сообщает 3 июня портал 47news.

Как рассказал глава профсоюза на заводе «Форд» Михаил Сергеев, последний Mondeo российской сборки рабочие проводили с завода плакатом и воздушными шариками, а также сделали селфи на его фоне.

«На данный момент на заводе «Форд» завершились все сварочные работы. В цехах продолжает работать персонал, занимающийся покраской и сборкой», — отмечает источник.

Тем временем работники предприятия, не согласные с увольнением в связи с закрытием предприятия, несколько дней назад выходили на пикеты к зданию правительства Ленобласти.

Как сообщает профсоюз МПРА, 31 мая работники завода «Форд» во Всеволожске провели ряд одиночных пикетов у здания правительства Ленинградской области и передали свои требования.

Протестующие передали свое обращение к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, в котором требуют сохранить рабочие места на производственной площадке во Всеволожске и включить представителей профсоюза в переговорный процесс по продаже площадки новым инвесторам. По словам активистов, работникам до сих пор неизвестно, кто приобретает площадку.

Тем самым, считают они, руководство Ford Sollers лишает их шанса «договориться с новым инвестором о возможности продолжить работать на данной площадке».

«Мы требуем от правительства Ленинградской области вмешаться в ситуацию, наложить обременение на продажу площадки во Всеволожске до включения профсоюзов в переговорный процесс», — заявили участники акций протеста.

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Напомним, 27 марта совместное предприятие Ford Sollers объявила о закрытии трех своих заводов в России — двух в Татарии и одного в Ленобласти — и полном уходе марки Ford с рынка новых легковых автомобилей в РФ. Продолжит работу лишь один завод в Елабуге, выпускающий коммерческие машины Ford Transit. Производство легковых машин марки Ford в России будет полностью остановлено к концу июня 2019 года.