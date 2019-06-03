Москва, 3 июня, 2019, 15:24 — ИА Регнум. В том, что касается непродовольственных товаров, особенно продукции таких отраслей, как машиностроение, приборостроение, бытовая техника и радиоэлектроника, отмена устаревших ГОСТов в России логична и даже необходима, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ГОСТ

Некоторые виды продукции устаревают и снимаются с производства, поэтому сохранение стандартов качества для продукции, которая больше не производится, не имеет смысла. Бывает и другое: устаревшие стандарты качества продукции не поспевают за растущими требованиями потребителей к качеству, а также за инновациями и развитием технологий. Простой пример: в производившихся в СССР легковых автомобилях наличие кондиционера не было предусмотрено ни ГОСТом, ни конструкцией, а сегодня без автомобильного кондиционера в жару далеко не уедешь. Хотя некоторые специалисты, предпочитающие эволюционный путь радикальным решениям, советуют не отменять полностью принятые в СССР стандарты качества, а чаще их обновлять, например, раз в 5−7 лет, в соответствии с требованиями времени и потребителей.

«Однако существует такая консервативная отрасль, как пищевая промышленность, где, на наш взгляд, с отменой старых, обращаем внимание, работающих стандартов следует быть поосторожнее и удалять ненужное лазерным инструментом вместо топора и гильотины. Добровольное применение ГОСТов, например, в хлебобулочной промышленности, привело к тому, что сейчас хлеб может выпекаться даже из фуражного зерна, которое в СССР шло только на корм животным», — напомнила эксперт.

Очень много споров в современной России относительно пост-советских ГОСТов, которые разрешают использовать в пищевой промышленности пальмовое масло, в том числе в продуктах, предназначенных для детского питания. Так что у решения Росстандарта по отмене тысяч советских ГОСТов найдется немало противников, особенно если часть отмененных ГОСТов будет касаться производства продуктов питания.

«Но найдутся и сторонники, считающие, что в снижении качества продуктов виноваты не плохие стандарты, а недобросовестные производители, и наверняка приведут примеры о том, что Роспотребнадзор, а также волонтеры и даже телеведущие программ, посвященных качеству продуктов питания, находят на полках магазинов, в том числе уважаемых торговых сетей, продукты, где на упаковке написано «ГОСТ», а реально они никаким ГОСТам не соответствуют (недавние исследования касались некоторых видов сосисок и замороженных пельменей)», — отметила Мильчакова.

И, наконец, некоторые производители будут отстаивать отмену ГОСТов, объясняя, что без дешевых компонентов многие продукты питания первой необходимости перейдут в разряд премиальных.

«Эти противоречия можно будет разрешить, если параллельно с отменой или изменением ГОСТов будет усиливаться надзор, в том числе общественный, за качеством продаваемых в магазинах продуктов питания», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил, что порядка 10 тыс. принятых в советское время ГОСТов устарели и подлежат отмене в ближайшее время.

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