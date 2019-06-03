Москва, 3 июня, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Аргументация Минстроя, предложившего освободить жителей России от обязательной установки счетчиков тепла, выглядит весьма странно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

TBIT Тепло

Чиновники министерства утверждают, что многие граждане не платят за предоставляемое тепло, так как перекрывают у себя вентили подачи тепла, если надолго уезжают из дома или не живут в своих квартирах (в первом случае речь может идти об отпуске, длительной командировке, вахтовом методе работы, когда владелец жилья по несколько месяцев отсутствует в своей квартире, а во втором — о так называемом «инвестиционном жилье», приобретаемом не для собственных нужд, а с целью перепродажи через много лет).

«Дескать, это несправедливо — соседи за тепло платят, а эти, не живущие в своих квартирах граждане, за тепло не платят. Но они ведь этим теплом и не пользуются! За что они обязаны платить», — задается вопросом эксперт.

Гораздо убедительнее выглядит второй аргумент Минстроя: сам принцип подсчета тепла, которое уходит на обогрев квартир, весьма неточен. Как сказано в письме министерства: «Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно».

«Помимо этого, стоит учитывать и крайнюю дороговизну устанавливаемых приборов, что для многих людей является непосильным бременем. В частности, один счетчик в среднем стоит от 6,5 до 8 тыс. рублей. Его замена обходится в 6 тыс., а на поверку нужно 2−3 тыс. рублей. При этом служит он всего 12 лет. Неудивительно, что большинство жителей России негативно относятся к установке счетчиков тепла», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут отменить обязательную установку индивидуальных счётчиков тепла в новостройках. Такое предложение поступило от Минстроя РФ.

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