Киев, 3 июня, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Второй президент Украины Леонид Кучма во второй раз возглавит украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (Россия-Украина-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом 3 июня заявил на брифинге в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе, хочу вам представить, хотел бы чтобы это был ведущий, профессиональный человек, которого уважают не только в Украине, но и в других странах, во главе Леонида Даниловича Кучмы. Где аплодисменты? Я очень рад, что Леонид Данилович к нам присоединился. Я понимаю, что для президента Кучмы это — большая ноша, особенно для его семьи. Вам очень благодарен», — сказал Зеленский.

В свою очередь второй президент Украины Леонид Кучма сказал: «Я иногда смотрел в паспорт».

На что Зеленский ответил: «Все нормально, я вам дам свой».

«У нашей совместной группы есть конкретные предложения. У нас нет много лет для прекращения войны и на продолжение Минска. Я хочу, чтобы все эти предложения были объединены с понятными терминами исполнения того или иного пункта», — добавил Зеленский.

Как сообщалось, в декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко заменил официального представителя Украины в трехсторонней контактной группе. Вместо экс-президента Кучмы на эту должность назначен бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.